РИАМО - 28 авг. Более 80% продаж вина в России приходится на ценовую группу до 400 рублей за бутылку, сейчас на винном рынке происходит переориентация крупных ритейлеров от «минимальной цены» на вино к стратегии «максимальное качество за минимальную цену», говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз России, а также Россельхозбанк третий год подряд занимаются проектом «Винный гид России». Он помогает развиваться винодельческой отрасли РФ и продвигать качественные вина отечественного производства. Цель «Винного гида России» – составлять ежегодно обновляемый каталог лучших напитков из России.

«Мы планируем помочь винодельням в повышении эффективности процессов и, конечно же, проделаем большую работу, чтобы качественные российские вина занимали как можно больше места на винной полке», - сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперты отмечают, что абсолютное большинство россиян не готовы платить за вино больше 400 рублей за бутылку.

В перспективе 10-15 лет пьющих вино может стать меньше. Потребительский возраст покупателей вина начинается с 25 лет. С учетом падения рождаемости во второй половине девяностых и первой половине нулевых рынок начнет недополучать новых покупателей.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.