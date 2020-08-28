РИАМО - 28 авг. Сбербанк получил награду за активные действия, которые он предпринял одним из первых для борьбы с пандемией COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и Благодарственных писем президента Российской Федерации В.В. Путина состоялось в рамках торжественной церемонии, состоявшейся в Москве 27 августа.
«Ежедневная добросовестная работа, порой на грани физических возможностей, самоотверженность и неравнодушие сотрудников банка по противодействию распространения коронавирусной инфекции отмечены на государственном уровне. Мы чрезвычайно благодарны за эту высокую оценку и главным результатом нашего труда считаем значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Мы гордимся тем, что в Сбербанке работают настоящие герои. Во время пандемии наши сотрудники думали о том, как помочь клиентам и всем жителям страны пережить это непростое время. Все наши силы были брошены на оказание помощи тем, кто в этом нуждался, разработку новых технологических решений для борьбы с вирусом и преодоление последствий пандемии»», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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