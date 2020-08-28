РИАМО - 28 авг. Сбербанк получил награду за активные действия, которые он предпринял одним из первых для борьбы с пандемией COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и Благодарственных писем президента Российской Федерации В.В. Путина состоялось в рамках торжественной церемонии, состоявшейся в Москве 27 августа.