РИАМО - 28 авг. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Подмосковью и администрации Одинцовского городского округа провели оперативные работы по локализации нефтяного пятна на реке Самаринке и Глазынинском пруду, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По предварительным данным, неизвестные лица слили нефтесодержащие вещества в коллектор с водовыпуском в районе улицы Верхне-Пролетарской, откуда они попали в акваторию Самаринки и Глазынинский пруд в черте Одинцова.

«В настоящее время пятно локализовано с помощью двух боновых ограждений, установлена система фильтров для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы воды в водостоках предприятий, расположенных выше по течению, для установления источника загрязнения», - говорится в сообщении.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.