РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 авг. Щелковский спортсмен установил новый мировой рекорд в жиме лежа на Открытом кубке Европы WPC/AWPC/WAA-2020, который прошел в Раменском округе, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковец Сергей Салосалов выполнил норматив мастера спорта и установил новый мировой рекорд среди юношей 13-15 лет», - говорится в сообщении.

Спортсмен сделал жим лежа без экипировки и поднял 180 килограммов при собственном весе 89,5 килограмма.