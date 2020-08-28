РИАМО - 28 авг. Мобильные телефоны с бесплатной связью вручили ветеранам Великой Отечественной войны Сергею Чибисову и Сергею Лобикову в Электрогорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Фронтовиков поздравили депутат Московской областной думы Линара Самединова, председатель совета депутатов Роман Тикунов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Алавиев. Раздать подарки планировали к 9 Мая, но из-за сложной эпидемиологической ситуации, мероприятие отложили.

«Такая акция проходит не только на территории Московской области, но и по всей стране», – отметила Самединова.

Помимо мобильных телефонов, ветераны получили именные сертификаты на бесплатную мобильную связь.

«Это поможет им всегда быть на связи и получить необходимую помощь. В каждый телефон внесли контакты оперативных служб и социальных работников», – добавила депутат Мособлдумы.

Мобильный телефон подарили и Иде Синюшкиной, пережившей во время Великой Отечественной войны блокаду.

Акция по обеспечению телефонами проходит по инициативе партии «Единая Россия».