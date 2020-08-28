РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 авг. Жители подмосковного Красногорска смогут приобрести сельскохозяйственные продукты по оптовым ценам на ярмарке с 31 августа по 6 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

С 31 августа по 6 сентября в поселке Нахабино пройдет ярмарка «Овощной погребок».

«Жители и гости горокруга Красногорск смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по оптовым ценам. Также будут представлены товары для консервирования - банки, крышки и так далее», - говорится в сообщении.

Гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

Место проведения ярмарки: поселок Нахабино, улица Институтская у дома №17Б. Ярмарка будет работать 31 августа с 12:00 до 19:00, с 1 по 6 сентября - с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный.

Уточнить подробности можно по телефону: 8(985)475-57-74.