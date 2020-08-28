РИАМО - 28 авг. Международную ночь летучих мышей проведут 29 августа в Подмосковье, в это время ученые и любители природы будут наблюдать за рукокрылыми в их естественной среде обитания, поскольку в конце лета и начале осени летучие мыши особенно активны, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Подмосковье обитает несколько видов летучих мышей. Пять из них занесены в Красную книгу региона: ночницы Натеррера, прудовая и усатая, а также вечерницы – малая и гигантская. Последняя является наиболее редким видом, единственный экземпляр был добыт весной 1931 года вблизи города Истры», – говорится в сообщении.

Возможно, вечерницу гигантскую наблюдали на пролете в 1992 году в окрестностях Черноголовки. Столь же редкий вид – ночница усатая, которую впервые обнаружили в Подмосковье в Луховицах в долине реки Осетр в 2014 году.

Наблюдать за летучими мышами нужно аккуратно: рукокрылые могут быть переносчиками коронавируса. Сейчас группа российских ученых устанавливает возможность этого, используя биологический материал, собранный, в том числе, и в Московской области.

Случайно залетевшую в комнату летучую мышь не стоит ловить: дезориентированное животное напугано и может укусить. Если животное не улетает, осторожно возьмите его руками в плотных перчатках и выпустите за окно.