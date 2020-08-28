РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 авг. В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, жители Люберец вспомнят жертв террористических актов, в учреждениях культуры будет организовано более 25 тематических мероприятий, приуроченных к этому памятному дню, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На выбор жителям предлагаются мастер-классы, лекции, онлайн-презентации и выставки. В частности, центральная детская библиотека «Бригантина» представит видеобуклет «Дети против терроризма». Люберецкий дворец культуры проведет выставку плакатов совместно с детской художественной школой», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ДК во время лекции расскажут, что такое терроризм, как он проявляется и какие методы борьбы с ним существуют в современном мире.

День солидарности в борьбе с терроризмом в России был учрежден в память о жертвах Беслана федеральным законом от 21 июля 2005 года. С 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане произошли трагические события, в результате которых погибли 300 человек, из которых 186 – дети в возрасте от 1 до 17 лет.