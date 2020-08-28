РИАМО - 28 авг. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева назвала продукты, которые обязательно должны быть в рационе школьников для сбалансированного питания, сообщает Nation News.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил обеспечить школьников горячим питанием. Бесплатное питание в столовых российских школ появится уже в этом учебном году.

«Обед в школьной столовой, по мнению Королевой, должен состоять из горячего первого блюда, а также второго, где будет белок: салат или овощи с картофелем, крупой», - говорится в сообщении.

Специалист добавила, что школьники должны сбалансированно питаться, чтобы лучше усваивать учебный материал.

«Получать исключительно натуральные продукты питания с высокой пищевой ценностью. В питании детей обязательно должны быть кисломолочные продукты, а также источники белка: кусочки мяса птицы, обязательно рыба», – отметила диетолог.