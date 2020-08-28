РИАМО - 28 авг. Детский психолог Наталья Наумова заявила, что возвращению школьников в рабочий ритм после каникул и режима самоизоляции помогут разговоры с родителями, во время которых будут выявлены желания и ожидания ребенка от школы, сообщает Nation News.

Специалист считает, что многие ученики уже отвыкли от школы. Ребята уже привыкли к отдыху и первое время новый учебный год будет доставлять школьникам трудности. Для того, чтобы ребенок был готов к началу учебного процесса, с ним следует поговорить родителям.

«Родители должны задать ребенку вопросы: какие ожидание у него от школы? Чего бы он хотел достичь? О чем хотел узнать в этом году? Может быть, какие-то кружки он хотел бы посещать? У ребенка должна возникнуть искренняя заинтересованность в школе. Когда есть личная заинтересованность, то тогда уже можно и рано вставать, и к чему-то стремиться, задания делать», – сказала Наумова.

По ее словам, нужно «передвинуть» детей из сферы отдыха в сферу учебного процесса.

Также зачастую дети, не любившие школу, после дистанционной учебы заявляли, что в школе быть лучше, отметила Наумова.

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