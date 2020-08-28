РИАМО - 28 авг. На портале «Добродел» до 31 августа проходит голосование по ремонту дорог Подмосковья в 2021 году, уже проголосовали 76 тысяч жителей, они оставили около 83 тысяч комментариев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жители Подмосковья формируют на портале «Добродел» каждый год более 25% от всего объема ремонтных работ в регионе. Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Больше всего голосов отдали за ремонт дорог в Кашире, где проголосовали более 18 тысяч человек. Также активно голосуют за дороги в Наро-Фоминском округе, Луховицах и Ступине. Участки дорог, которые наберут максимальное количество голосов, включат в программу ремонта автомобильных дорог в 2021 году», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Проголосовать за ремонт дорог на портале «Добродел» могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. На голосование выставлены дороги, получившие наибольшую поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, а также дороги из обращений граждан и по результатам обследований дорожных служб.

В голосовании не участвуют дороги, которые включены в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей части.