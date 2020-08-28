РИАМО - 28 авг. Двое малышей, которых сняли с рейса в аэропорту Шереметьево вместе с мамой, сейчас находятся у отца, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Пьяную женщину с двумя детьми 27 августа не пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево. Россиянку доставили в отделение полиции, детей – в больницу. По данному факту ведется разбирательство.

«Поздно вечером папа забрал детишек из больницы домой. Я разговаривала с ним по телефону. Он поблагодарил все наши подмосковные службы за заботу о его малышах. О маме он отзывается очень хорошо и пока не может прокомментировать сложившуюся ситуацию», – сказала Мишонова.

Она добавила, что оценку поведению женщины в аэропорту даст комиссия по делам несовершеннолетних.