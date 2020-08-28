РИАМО – 28 авг. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что все родительские собрания в школах в новом учебном году будут проводить дистанционно, сообщает kp.ru.

Школы в России будут работать с некоторыми изменениями из-за пандемии Covid-19.

«Родителей школьников не будут пускать в учебные учреждения», — говорится в сообщении.

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Переноса начала занятий из-за ситуации с коронавирусом не планируется. В школах появятся новые правила: на входе у всех будут проверять температуру, а сотрудники учреждений образования будут носить маски.

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28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.