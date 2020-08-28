РИАМО - 28 авг. Перед наступлением осенне-зимнего сезона важна полнота и своевременность оплаты ЖКУ, чтобы предприятиям коммунального комплекса было чем платить за транспортировку и поставку газа, за электрическую и тепловую энергию, другие ресурсы, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«Долги ставят в непростое положение предприятия сферы ЖКХ, а жители рискуют получить коммунальные услуги низкого качества, остаться без тепла и горячей воды из-за неработающих котельных», - сказал заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.

Он добавил, что среди должников есть те, кто по объективным причинам не смог вовремя оплатить коммуналку, и те, кто легкомысленно игнорирует оплату.

Несвоевременная оплата ЖКУ не только снижает их качество, но и увеличивает финансовую нагрузку на должника. Задолженность может увеличиться на сумму судебных издержек и исполнительского сбора. Наличие долга может стать основанием для приостановления или прекращения предоставления субсидии на оплату ЖКУ.

То же касается и льготных категорий граждан, которым предоставляются компенсации (возмещение) расходов на оплату ЖКУ при отсутствии задолженности или при заключении соглашений по погашению долга.

Сейчас долги жителей превышают 27 миллиардов рублей.

В 2020 году в Подмосковье приняли меры поддержки граждан при оплате коммунальных услуг: продлены субсидии, приостановлено взыскание пени, введен запрет на ограничение поставки коммунальных ресурсов при наличии задолженности, на три месяца приостановлено начисление взносов на капремонт.