РИАМО - 28 авг. Четверо преступников напали на двоих мужчин в Москве и украли у них 3,6 миллиона рублей, сообщает Газета.ru.

Нападение было совершено рядом с обменным пунктом около банка.

«Ограбление произошло 27 августа на Волгоградском проспекте», – уточняется в сообщении.

Злоумышленники распылили перцовый баллончик в лица потерпевших. Затем они отобрали у мужчин денежные средства и скрылись с места преступления.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.