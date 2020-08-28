РИАМО – 28 авг. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что при обследованиях у 24-26% жителей России выявили иммунитет к коронавирусу, всего обследовали 72 тысячи человек, сообщает в пятницу ТАСС.

«В среднем по стране от 24 до 26% от обследованного населения имеют значимые титры иммуноглобулина G, при том, что в исследовании у нас не более 0,3% людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание», — сказала Попова.

Она уточнила, что всего прошли обследование 72 тысячи человек.

Попова также рассказала, что иммунитет к Covid-19 может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

За сутки в России выявили 4829 случаев коронавируса. За весь период в стране выявили 980 405 случаев Covid-19.

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28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.