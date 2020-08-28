РИАМО - 28 авг. В пятницу в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра, жителей призвали быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 28 августа в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте. Если совершить поездку на личной машине будет все-таки необходимо, то нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При нахождении на улице нужно укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты. Под деревьями укрываться нельзя.