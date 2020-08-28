РИАМО – 28 авг. Завершилось народное голосование в рамках первой в России премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив», которое проходило с 10 июля по 20 августа, говорится в сообщении пресс-службы организаторов премии.

Учредителем выступил одноименный телеканал, входящий в холдинг «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»).

«В народном голосовании приняли участие 5656 пользователей, которые отдали 11551 голос за полюбившиеся им детективы и остросюжетные произведения. Читателям предстояло выбрать лучшие книги из лонг-листа премии, который включал в себя работы как начинающих авторов, так и признанных звезд детективного жанра», — говорится в сообщении.

В голосовании участвовали более 200 произведений. Больше всего участников претендовало на «номинации новых имен»: «Дебют года» — в лонг-лист вошли 66 авторов — и «Открытие года» — 58 авторов.

В шорт-лист вошли 18 книг – по три участника на каждую из шести номинаций. Так, в шорт-лист номинации «Преступление и наказание: детектив года» вошли: Татьяна Полякова с книгой «Голос, зовущий в ночи», Дарья Донцова с книгой «Венец безбрачия белого кролика», Александра Маринина с книгой «Другая правда. Том 1».

В номинации «Автор года» в шорт-лист попали: Татьяна Полякова с книгой «Дневник чужих грехов», Вячеслав Прах — «Он умел касаться женщин», Анна Князева — «Песня черного ангела». В номинации «Открытие года»: Лиза Лосева с ретро-детективом «Черный чемоданчик Егора Лисицы», Вера Арье с остросюжетным романом «Сердце мастера», Мария Шенбрунн-Амор с историческим романом «Вкус Парижа». В номинации «Иностранный детектив»: Майк Омер с романом «Внутри убийцы», Джон Маррс с произведением «The One. Единственный», Алан Брэдли с романом «Красавиц мертвых локоны златые».

Ранее читатели LiveLib назвали книгу Маррса одним из самых обсуждаемых произведений минувшей весны, а роман Омера, по данным сервиса, занял второе место среди самых читаемых зарубежных произведений детективного жанра и вошел в топ-20 самых покупаемых книг на портале «ЛитРес».

В номинации «Дебют года» в шорт-лист попали: Людмила Мурадян с книгой «Заповедник мертвецов. Мифологический детектив», Татьяна Морозова с книгой «Уравнение с неизвестной», Ольга Соколовская с романом «Все лучшее нас ждет впереди!». В номинации «Детский детектив»: Анна Старобинец с книгой «Боги Манго», Майя Лазаренская с произведением «Дело о белом кенгуру», Екатерина Вильмонт с love-детективом для девочек «По следу четырех».

По итогам голосования определен победитель в номинации «Выбор читателя». За повесть Татьяны Поляковой «Голос, зовущий в ночи» проголосовали 499 читателей.

Также экспертный совет премии определил финалистов в номинациях «Лучший фильм в жанре детектив» и «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив». Так, в кинономинации «Лучший фильм в жанре детектив» финалистами стали: американский детективный фильм режиссера Райана Джонсона «Достать ножи», американо-итальянская картина «Ядовитая роза» с Морганом Фриманом и Джоном Траволтой, итальянский фильм «Венецианский детектив», фильм-номинант каннского кинофестиваля «Боже мой!», российская лента «Девятая» режиссера Николая Хомерики.

В номинации «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив» финалистами стали «Холодные берега» (режиссер Сергей Комаров), «Галка и Гамаюн» (режиссер Андрей Силкин), «Токсичная любовь» (режиссер Валерий Девятилов), «Ростов» (режиссер Павел Дроздов), «Тень за спиной» (режиссер Марк Горобец).

Кто из претендентов войдет в число победителей, предстоит решить компетентному жюри, в составе которого известные деятели культуры, литературы и журналистики. Также почетным членом жюри стал японский писатель Содзи Симада, автор остросюжетного детектива «Токийский зодиак».

Работа жюри продлится с 1 сентября по 1 ноября. Список победителей будет объявлен в ноябре.