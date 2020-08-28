РИАМО - 28 авг. В пятницу в Подмосковье ожидаются гроза, дожди, а также сильный ветер, автомобилистам посоветовали не пользоваться личным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В ближайший час и до 21:00 часа 28 августа в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», – уточняется в сообщении.

Специалисты призывают жителей Подмосковья воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.

Если дождь застанет вас на улице, не нужно спускаться в подземные переходы, лучше укрываться в зданиях, находящихся выше возможного уровня подтопления.

Если ливень застает вас в автомобиле, то не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Рекомендуется остановиться и переждать непогоду.

В Московском регионе до вечера пятницы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и порывов ветра до 15 метров в секунду.