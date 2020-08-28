РИАМО - 28 авг. В Подмосковье и Москве до вечера пятницы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в регионе из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду будет действовать до 21:00.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также в Костромской, Ивановской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областях на территории Центрального федерального округа.

На территории Липецкой и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В пятницу в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Ветер будет дуть южный. Температура будет в районе плюс 21 градуса.