РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 28 авг. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поблагодарила педагогов за их работу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Традиционная августовская конференция работников образования накануне впервые в истории Дзержинского прошла в режиме онлайн. Трансляция велась из Дворца культуры «Энергетик» в прямом эфире телеканала «Угреша».

«26 золотых медалистов и пять обладателей максимального балла за Единый государственный экзамен – это самый лучший результат за последние годы. Я хочу выразить огромную благодарность педагогам. Вам было непросто, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. В преддверии нового учебного года я хочу пожелать вам успехов, здоровья, новых побед и достижений, самый лучших учеников», – сказала Иванова.

Она вручила особые награды за достигнутые успехи наиболее отличившимся педагогам и учреждениям. Среди них – учитель начальных классов гимназии №4 Людмила Горшкова и учитель истории и обществознания лицея №3 Ирина Пожидаева. Им было присвоено звание «Почетный учитель города Дзержинский».

«Вместе со всей страной мы пережили очень непростой период, который еще наложит отпечаток в новом учебном году. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто готовил учебные учреждения к 1 сентября. Главная наша цель – повышение качества образования для наших детей. Уверен, мы с этим справимся. Поздравляю вас с новым учебным годом», – отметил депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Он вручил почетные грамоты Московской областной думы педагогам города.

Продолжила конференцию заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования и контроля качества Наталья Гапоненко. Она подвела итоги прошедшего учебного года и обозначила цели на ближайшие будущее. Одна из них – войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования до 2024.