РИАМО - 28 авг. В Москве закончили расследование уголовного дела по факту мошенничества с использованием копий картин известных художников, сообщается на сайте «МВД медиа».

«В период с июля 2016 года по май 2017 года 29-летний злоумышленник, представляясь сотрудником Третьяковской галереи, имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с одним из своих знакомых договор займа под залог якобы дорогостоящих картин», – говорится в сообщении.

Мужчина отдал мошеннику 50 миллионов рублей. Но злоумышленник деньги не вернул и перестал выходить на связь. В 2017 году злоумышленник совершил похожее деяние. Сумма ущерба во втором случае составила 10 миллионов рублей.

Позднее было установлено, что преступник выдавал потерпевшим копии картин «Натюрморт с сиренью» Виктора Борисова-Мусатова, «Натюрморт с букетом пионов» Бориса Кустодиева, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова и «Пространственно-силовое построение» Любови Поповой, выдавая их за подлинники.

В декабре 2017 года следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.