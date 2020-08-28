РИАМО - 28 авг. Пассажиры метрополитена 27 августа совершили почти 6 миллионов поездок, это рекорд для лета 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пассажиропоток метро 27 августа составил 74% от показателей 2019 года. Пока наши прогнозы о скором восстановлении числа пользователей сбываются», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что в начале осени число пассажиров может еще увеличиться. Ожидается, что к концу года пассажиропоток в подземке восстановится практически до уровня 2019 года.