РИАМО - 28 авг. Начат прием заявок на конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода в рамках первого этапа будущей автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна - Рогачевское шоссе (Северный обход Лобни), работы должны начаться в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Открытый аукцион проходит на портале госзакупок до 14 сентября. Начальная цена контракта составляет 2,088 миллиарда рублей. Заказчиком выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».

«Учитывая социальную значимость данного путепровода и как его ждут жители округа, мы рассчитываем приступить к строительству объекта после определения подрядчика и заключения госконтракта, но не позднее октября 2020 года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что работы по строительству путепровода планируется провести в 2020-2022 годах. Кроме того, с 2021 по 2022 годы будет построен первый этап Северного обхода Лобни. Данная дорога обеспечит связь Дмитровского и Рогачевского шоссе с обходом существующего железнодорожного переезда.

«Строительство путепровода стало возможно благодаря выделению софинансирования из федерального бюджета в размере 1 миллиарда рублей, остальная часть выделена по поручению губернатора Андрея Воробьева из дорожного фонда региона. Новая дорога с путепроводом станет удобной альтернативой существующим переездам через улицы Центральная и Батарейная», - добавил министр.

Проект строительства Северного обхода будет осуществляться в три этапа. Проектная документация на два этапа работ на сегодняшний день находится на рассмотрении в «Мособлгосэкспертизе».

Общая длина дороги будет около 7 километров. Трасса разгрузит улично-дорожную сеть Лобни, напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе.

В рамках первого этапа работ строители сделают участки трассы, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и дорогой Хлебниково-Рогачево-Луговая.

Кроме того, на сегодняшний день прорабатывается вопрос связи улицы Батарейной с Северным обходом вдоль железнодорожных путей. Данное решение позволит сильно уменьшить время в пути между восточной и западной частями города.

На втором этапе будут соединены трасса Хлебниково-Рогачево-Луговая с Рогачевским шоссе в районе Краснополянского шоссе. Там организуют круговую транспортную развязку.

Третий этап предусматривает возведение путепровода через Рогачевское и Краснополянское шоссе с перспективным входом в Лобню.