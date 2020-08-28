РИАМО - 28 авг. Трое воспитателей детских садов подмосковного Реутова получили сертификаты по программе «Социальная ипотека» из рук министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Поздравляю троих воспитателей детских садов Реутова, которые при поддержке государства станут обладателями собственных квартир в нашем городе. Накануне министр жилищной политики Московской области Инна Аркадьевна Федотова вручила им сертификаты для приобретения жилья по программе «Социальная ипотека», - сказал Каторов.

Он уточнил, что обладателями новых квартир станут сотрудники детских садов №8 «Планета детства», №5 «Аленький цветочек» и №19 «Сказка».

Правительство региона берет на себя обязанности выплачивать всю стоимость квартиры: первоначальный взнос и тело кредита, обладателям сертификата остается платить только проценты банку.

Всего сертификаты в этот день были вручены 15 воспитателям детских садов Подмосковья. На текущий год по программе запланировано вручение 365 свидетельств, из которых уже вручено 48 свидетельств врачам, 37 - педагогам и 30 - воспитателям.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года. За это время ей воспользовались более 1,6 тысячи учителей, врачей, спортсменов, молодых ученых и уникальных специалистов.