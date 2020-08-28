РИАМО - 28 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода, он отметил, что уже есть первая вакцина, а в ближайшее время могут появиться ее аналоги, сообщает оперштаб города.
Мэр отметил, что идет создание эффективной вакцины и медикаментов, новых медицинских технологий.
«Все это одновременно развивается и движется», – резюмировал Собянин.
Он напомнил, что уже разработана и зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса. Мэр Москвы уверен, что в скором времени у препарата появятся аналоги.
За весь период в Москве выявлен 260361 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 654 новых случая заражения. Темп прироста новых выявленных случаев за последние сутки составляет 0,25%.
За последние сутки умерли 10 человек. За весь период пандемии скончались 4786 пациентов с Covid-19.
Вылечиться за последние сутки удалось еще 1280 пациентам. В общей сложности врачи в Москве вылечили 210 908 человек.
Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых выявляемых случаев Covid-19 в Москве остается на низком уровне.
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Текстовая трансляция
28 АВГУСТА
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.
- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.
- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.
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