РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 авг. Храм Рождества Пресвятой Богородицы планируют построить на территории поселка Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище» в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Нарядный пятиглавый храм с пристроенной шатровой колокольней выполнен в традициях неорусского стиля. Автор проекта – Андрей Анисимов.

«Этот проект выполнен профессионалами. Авторы грамотно поработали и с композицией, и с рельефом, что позволило, не увеличивая массу самого здания и сохраняя его масштаб, сделать храм доминирующим в окружающем ландшафте. Остальная архитектура «подтягивается» к нему по стилю и формирует единый ансамбль. Особенно выигрышно постройки будут смотреться благодаря натуральному белому камню, традиционному для храмового зодчества», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По словам председателя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, общая площадь храма Рождества Пресвятой Богородицы составит порядка 4,3 тысячи квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на 300 прихожан. В составе проекта также запланировано комплексное благоустройство и организация парковочного пространство для более 90 машин.

«Храм является центральным объектом ансамбля, композиционно объединяя вокруг себя остальные постройки – входную группу, двухэтажный приходской дом, небольшой крестильный храм с купелью и водосвятной часовней, а также расположенной за алтарем главного храма восьмигранной поминальной часовней. В облицовке применяется единый для всего ансамбля натуральный камень», – отмечается в сообщении.

Ярусную композицию подчеркивают узорчатые и арочные пояса, килевидные кокошники в основаниях подкупольных барабанов. Отделка стен будет выполнена из светлого натурального известняка, цокольная часть – из более темного доломита. Ниши закомар украсят мозаичные смальтовые изображения на сюжеты из Священного Писания.