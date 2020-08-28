РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 авг. Школьники из экологического лагеря «Чистый город» Балашихи приняли участие в военно-спортивной игре «Мы – наследники Победы», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие провели на площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха».

«В военно-спортивной игре «Мы – наследники Победы» приняли участие школьники из экологического лагеря «Чистый город» – всего 7 команд. Участники прошли 7 испытаний. Среди них – минное поле, морской бой, дешифровка, сборка и разработка автомата Калашникова. Также команды состязались в лазертаге», – говорится в сообщении.

Победителям вручили значки с гербом Балашихи, футболки и банданы. Для участников игры также организовали полевую кухню.