РИАМО - 28 авг. Глава Электрогорска Денис Семенов подвел итоги подготовки школ к новому учебному году в ходе приемки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Специальная комиссия проверила систему охраны и видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и оповещение, запасные выходы и лестницы.

«В лицее протестировали тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования прибыла по сигналу в течение 5 минут», - говорится в сообщении.

Глава города проконтролировал чистоту и освещение в классах, спортивные залы, библиотеки, столовые.

Семенов отметил плохое качество столовой посуды и инвентаря в одном из образовательных учреждений, и необходимость все обновить. Он также поручил ответственным лицам решить проблему в кратчайшие сроки.

Глава города поблагодарил руководство школ и педагогический коллектив за достойное качество подготовки учреждений к новому учебному году.