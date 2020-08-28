РИАМО - 28 авг. В Электрогорске появится новое футбольное поле, его городу подарит предприятие «Кроношпан», работы по обустройству начнутся осенью, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Как отметил глава городского округа Денис Семенов, футбольное поле с искусственным покрытием появится на территории Дома молодежи в ближайшее время.

«Сейчас ведется подготовительная работа для обустройства спортивного объекта», – сказал Семенов.

Он добавил, что в сентябре рабочие уже приступят к обустройству нового городского футбольного поля.

«Работа идет полным ходом. В данный момент ведутся работы по валке деревьев. Трудовые бригады помогают рабочим с вывозом веток и бревен с территории будущего футбольного поля», - отметила директор Дома молодежи Елена Черналова.

В 2018 году многофункциональное спортивное поле компания «Кроншпан» подарила школе №16, а в 2019 году – лицею.