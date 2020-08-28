РИАМО - 28 авг. В Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 131 пациента, за весь период пандемии выздоровело более 51 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 51 166 заболевших», – говорится в сообщении.

Всех пациентов выписали из медучреждений после получения отрицательных результатов исследования на наличие Covid-19.

Перед началом нового учебного года подмосковные педагоги проходят ИФА-тестирование на коронавирус, уже более 70% из них тестирование прошли.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.