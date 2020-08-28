РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 авг. АО «Мытищинский машиностроительный завод» представило специальное корпусное колесное шасси (СККШ-586) рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

СККШ представляет собой новый сегмент опытной продукции завода. Примененные конструкторские решения при разработке образца являются уникальными для предприятия и перспективными для дальнейшего использования потенциальными заказчиками.

«Мытищинский машиностроительный завод» - одно из старейших предприятий ОПК в Московской области. Всего на территории региона работает более 100 таких предприятий. Эта отрасль имеет большое значение для экономики Подмосковья», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

АО «Мытищинский машиностроительный завод» входит в группу компаний «Калашников» и занимается производством семейства быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций машин.

На форуме «Армия-2020» свою продукцию также представили и другие подмосковные предприятия ОПК: ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева», АО «Лыткаринский завод оптического стекла», АО «Загорский оптико-механический завод», МОУ «Институт инженерной физики», НПК «Конструкторское бюро машиностроения» и АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проходит уже в шестой раз.