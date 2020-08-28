РИАМО – 28 авг. Страховой Дом ВСК был награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward - 2019 в спецноминации «Сервисный продукт для владельцев банковских карт», который был реализован совместно с ОТП Банком, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Вручение наград состоялось 27 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace.

«Новый продукт для кредитных карт совмещает удобный сервис и страховую защиту всех покупок в категории «бытовая техника и электроника», приобретенных с помощью банковской карты. При необходимости покупатели будут обеспечены качественным ремонтом в сжатые сроки без визита в сервисный центр», — говорится в сообщении.

Клиенты смогут выбрать свой вариант защиты в соответствии с индивидуальными потребностями, оформить полис можно с минимальным набором документов в кратчайшие сроки.