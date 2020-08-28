РИАМО - 28 авг. Рост цен на мороженое или сокращение его ассортимента может произойти в России в 2021 году, если будет введена маркировка на продукцию менее 100 граммов, пишет газета «Известия».

Производители обратились в российский Минсельхоз с письмом, в котором попросили исключить мороженое весом до 100 граммов из периметра системы маркировки по экономическим и технологическим причинам.

«Согласно проекту постановления правительства, который подготовил Минпромторг, этот товар попадет под идентификацию уже с 20 января 2021 года. Маркировка потребительских товаров призвана минимизировать долю нелегальной продукции на рынке. Идентификация позволяет отслеживать товары в производстве и в обороте, оставляя в продаже лишь легальные», - говорится в статье.

В письме отмечено, подобная продукция выпускается небольшими порциями, а норма прибыльности у данного вида мороженого очень низкая (90% данного рынка занимает продукция стоимостью не более 70 рублей), а уровень контрафакта в этой отрасли очень небольшой.

Гендиректор компании «Юнилевер» Регина Кузьмина отметила, что маркировка мороженого весом менее 100 граммов потребует от производителей значительных затрат, которые вряд ли смогут окупиться.

Есть и другие проблемы во внедрении маркировки.

«Температура закаливания готовой продукции может доходить до минус 40 градусов, в таких условиях простикерить продукцию, нанести код лазерной или иной печатью невозможно. Уже очевидно, что для этого понадобятся более щадящая температура и ручной труд, которые притормозят все процессы», — пояснила глава отдела по корпоративным отношениям «Юнилевер» Ирина Бахтина.

С данной оценкой согласился сооснователь и соучредитель группы компаний «Чистая линия» Тигран Матинян. Он также повторил, что внедрение маркировки на мороженое потребует от компаний-производителей серьезных инвестиций в переоборудование производства, а еще повысит операционные расходы.

С учетом всех затрат производства в итоге конечная стоимость ледяного лакомства может вырасти на 25-30%.

Кроме того, замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова считает, что введение маркировки плохо скажется на небольших региональных производителях. Скорее всего, они прекратят работу, так как для них затраты на производство станут непосильными.

А представитель Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки в РФ), наоборот, считает, что большая часть сложностей в вопросе организации маркировки решается в ходе диалога и тестирования. Для этого в стране проводится эксперимент.

На сегодняшний день в РФ проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции.