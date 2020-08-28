РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 авг. Глава Балашихи Сергей Юров 27 августа доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о благоустройстве Пестовского парка во время прямого эфира на телеканале «360», в нем приняла участие и жительница Балашихи Светлана Гревцова, выступившая инициатором создания общественного совета парка, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«У нас Пестовский парк – это излюбленное место жителей микрорайона Железнодорожный. Первая очередь была закончена в начале этого года. Ко второй очереди приступаем уже осенью, чтобы к следующему лету закончить лесную часть этого парка. Как раз эта тема обсуждалась на первой встрече совета инициативных жителей», – сказал Юров.

Он добавил, что в их числе была и Гревцова – активная жительница, которая обратилась к губернатору, когда он посещал Пестовский парк. Она тоже сейчас активно включилась в деятельность общественного совета парка, в обсуждение и корректировку планов по развитию парка и прилегающих территорий.

Воробьев поблагодарил Гревцову за ее инициативу.

«Совершенно согласен, что нужно находить общее взаимодействие и компромисс в разных вопросах, в том числе и в развитии парка. Любая коммуникация лучше, чем недопонимание. Поэтому задача – чтобы эти институты работали», – отметил Воробьев.

По словам Гревцовой, в общественный совет Пестовского парка войдут около 10 человек – инициативные жители города. Губернатор выразил уверенность в том, что старшее поколение сможет прийти к общему решению вместе с молодыми людьми во время работы совета.

Общественные советы в парках Подмосковья создаются по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пилотная встреча инициативной группы в Балашихе прошла на базе Пестовского парка 21 августа.