РИАМО - 28 авг. В пятницу в Истре уже второй день проходит гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир», за первый день мероприятия подмосковным сыроварам удалось продать примерно 2,8 тонны сыра, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«У нас в Московской области уже пятый год подряд встречаются фермеры со всей России, обмениваются опытом, рецептами, технологиями. Подмосковные сыры в этом году представляют порядка 50 сыроваров. За первый день они продали около 2,8 тонны сыра. <…> Надо учитывать, что это будний день. Уверены в выходные продажи увеличатся», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На фестивале представлен обширный ассортимент сыров. Фермеры продают редкие твердые сорта сыра, полутвердые, голубые сыры с плесенью, мягкие и с белой плесенью.

Кроме того, на мероприятии можно купить мед, молоко и другие молочные продукты, мясные деликатесы, хлеб и кондитерские изделия, вино, пиво, квас.