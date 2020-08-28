РИАМО - 28 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о признании ЗАО «Сибур-Петрокон» недобросовестным поставщиком, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС России по Подмосковью обратилась компания «Ритуал» из Каширы с предложением о внесении сведений в отношении ЗАО «Сибур-Петрокон» в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма уклонялась от заключения контракта на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции для нужд «Ритуала».

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ЗАО «Сибур-Петрокон» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании «Сибур-Петрокон» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.