РИАМО - 28 авг. Гимназия и лицей в подмосковном Реутове вошли в топ-100 лучших школ по версии министерства образования Московской области, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Это – заслуженная оценка работы и педагогов, и, конечно же, самих школьников! Поздравляю с этим достижением, мы гордимся вами!» – сказал Каторов.

Накануне в Подмосковье подвели итоги рейтинга лучших средних общеобразовательных учреждений региона. При составлении списка специалисты опирались на оснащение школ, качество преподавания, внедрение новых технологий, результаты Единого государственного экзамена, достижения учеников на областных, всероссийских и международных олимпиадах.

«Еще четыре наших школы попали в престижную «зеленую» зону – это школы №№10, 5, 6, 2. Благодарю учителей за добросовестный труд, стремление к развитию, высокий профессионализм и компетентность. Впереди нас ждет большая работа, и мы сделаем все для того, чтобы наши дети продолжали получать первоклассное образование, поступать в лучшие вузы и добиваться новых успехов в жизни!» – добавил Каторов.

Всего в так называемую «зеленую» зону вошли 512 школ Московской области.

В регионе функционируют порядка 1,5 тысячи школ. Первого сентября в них пойдут свыше 940 тысяч учеников, из них 110 тысяч детей – в первый класс. В образовательные учреждения Реутова отправятся свыше 1,4 тысячи первоклашек, всего за парты сядут около 10,8 тысячи детей и подростков городского округа.