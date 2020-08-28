РИАМО - 28 авг. Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении АО «МСК Энерго» к административной ответственности за нарушения правил технологического присоединения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Дело об административном правонарушении возбудили после жалобы физического лица на нарушение АО «МСК Энерго» правил технологического присоединения. Компания не направила гражданину подписанный со своей стороны проект договора и подписанные технические условия либо уведомление о представлении в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления недостающих документов.

«Рассмотрев указанное заявление, управление установило, что общество нарушило правила недискриминационного доступа», – говорится в сообщении.

УФАС РФ по Московской области вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, АО «МСК Энерго» обратилось в суд. Однако Арбитражный суд Московской области отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.