РИАМО - 28 авг. За сутки в столице выявили 654 случая коронавируса, число новых выявляемых случаев за две недели уменьшилось на 6,3%, сообщает оперштаб Москвы.

«Темп прироста новых случаев за последние сутки составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Число новых выявляемых случаев в столице остается на низком уровне, несмотря на увеличение охвата тестирований.

Среди новых заболевших 39,2% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% – от 46 до 65 лет, 18,9% - от 66 до 79 лет, 9,3% – старше 80 лет. Еще 8,6% среди заболевших - это дети.

Все пациенты и контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

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28 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.