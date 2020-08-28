РИАМО - 28 авг. В столице в первые дни осени температура превысит климатическую норму на два-три градуса, она будет в пределах 22-24 градусов тепла, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Хоть и в первые дни сентября температура понизится по сравнению с последним днем лета, она все равно останется очень высокой», - сказал Синенков.

По его словам, температура воздуха 1 сентября будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла. Второго сентября она будет составлять 23 градуса, а 3 сентября достигнет 24 градусов тепла.

Синоптик отметил, что в последний день лета в Москву вернется июльское тепло.

«Температура в последний день лета очень резко повысится. Даже в июле далеко не всегда так было тепло», - добавил Синенков.

Он уточнил, что 31 августа в мегаполисе столбики термометров поднимутся до 28-29 градусов тепла.