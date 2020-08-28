РИАМО - 28 авг. В столичном районе Головинский в 2021 году введут в эксплуатацию жилой дом на 225 квартир по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Жилой дом для переселения по программе реновации введут в следующем году в районе Головинский по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 55А. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций 12 этажа», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство данного дома ведут по индивидуальному проекту. Фасады будут облицованы панелями с отделкой из керамического фасадного кирпича. Также на фасадах дома будут сделаны короба для кондиционеров.

Кроме того, в доме четыре квартиры будут приспособлены под маломобильных жильцов. В данных квартирах увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первых этажах планируют разместить объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В доме могут появится аптеки, магазины, кафе, а также сервисные службы.

В доме установят системы охраны входа, оповещения при возгорании, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение.

«Для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации предусмотрено строительство 15 объектов образования: пяти детских садов, пяти школ, пяти учебных корпусов, а также двух поликлиник, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и досугового центра», – добавил Загрутдинов.

Территорию, расположенную рядом с домом, озеленят. Также рядом появятся детская игровая и спортивная площадки и зона для отдыха взрослых.

Для владельцев авто оборудуют подземный паркинг и машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жильцов.

В районе Головинский квартиры по программе реновации получат москвичи из 137 пятиэтажек.