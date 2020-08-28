РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талаллихина 1 сентября пройдет семейный фестиваль хобби и дополнительного образования «Окрошка», на котором представят свои возможности языковые центры, школы программирования и конструирования, а также проведут экоквест и лотерею, сообщила организатор фестиваля Марина Гуськова.

«Приближается 1 сентября, начало нового учебного года. Чем заняться после официальных школьных дел? Самое время с друзьями отправиться в парк! Приходите на фестиваль «Окрошка» с 14:00 до 18:00, чтобы зарядиться праздничным настроением и узнать, чему можно поучиться в Подольске в новом сезоне. Языковые центры, школы программирования, скорочтения, ментальная арифметика, курсы конструирования прямо в парке ждут вас в гости и готовы делиться своими суперсовременными знаниями», - написала Гуськова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Танцевальные, вокальные студии продемонстрируют профессиональные выступления своих учеников и расскажут, как записаться к ним на занятия. Все желающие получат спецпредложения на занятия в новом учебном году. Проведут экоквест для старших школьников и взрослых. Любителей рукоделия ожидает яркая программа с мастер-классами по эбру, лепке из соленого теста, рисованию современными техниками. Ведущие приготовили множество веселых игр, флешмобов и интерактивов.

Чем больше активностей гости посетят на празднике, тем больше у них вероятность выиграть прекрасные призы от партнеров фестиваля. Каждый сможет стать участником праздничной лотереи.