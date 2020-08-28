РИАМО - 28 авг. За минувшие сутки в Москве выявили 654 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в городе выявили 260 361 случай заражения, сообщает столичный оперштаб.
За сутки столичные врачи вылечили еще 1280 пациентов, скончались 10 человек. С начала пандемии в мегаполисе после лечения выздоровели 210 908 пациентов, умерли 4786 человек.
В РФ за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 22,8% новых заболевших не имели проявлений Covid-19. Также умерли 110 пациентов. Выздоровели после лечения 5905 человек.
С начала пандемии в стране зафиксировано 980 405 случаев коронавируса, скончались 16 914 человек, выздоровели 798 466 пациентов.
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28 АВГУСТА
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.
- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.
- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.
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