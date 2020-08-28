РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. В Балашихе с 1 сентября начнется кампания по вакцинации населения, в этом году планируется привить от гриппа максимальное количество жителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Первая партия вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» уже поступила во все поликлиники городского округа. Сделать прививку от гриппа можно будет в любой из них. Также в сентябре начнут работу мобильные пункты вакцинации на железнодорожных станциях и в МФЦ.

«Прививочная кампания должна охватить не менее 60% жителей Балашихи и 75% человек из групп риска. Хочется напомнить руководителям компаний, что мы готовы принимать коллективы. Необходимо связаться с администрацией больницы, чтобы мы сформировали мобильные бригады для выезда на предприятия», - сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Он добавил, что особой подготовки к вакцинации от гриппа не требуется. Спешить в прививочный кабинет не стоит во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Противопоказанием также является обострение хронических болезней. В этих случаях вакцинацию следует отложить до выздоровления.

Здоровым жителям советуют сделать прививку от гриппа как можно раньше, чтобы к началу эпидемического подъема заболеваемости к вирусу успел сформироваться иммунитет. На это, как правило, уходит 14 дней.