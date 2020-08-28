РИАМО - 28 авг. Тестировщики обновленного приложения «Метро Москвы» получат 2 тысячи именных карт «Тройка», из-за большого количества заявок на тестирование приложения призовой фонд решили удвоить, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Набор в группу первых пользователей мобильного приложения Московского метрополитена закрыт. Количества подавших заявки уже достаточно для проведения проверки новых функций приложения. Всего было получено 14 тысяч заявок. Первая тысяча заявок поступила менее чем через час после анонсирования теста.

«Мы не ожидали такого отклика от наших пассажиров и очень признательны за такую активную позицию. Поэтому мы приняли решение удвоить наш призовой фонд и подарить еще одну тысячу именных карт «Тройка». Уверены, что совместно мы сделаем наш сервис еще более совершенным и удобным для каждого пассажира», – сказал представитель пресс-службы метро.

Всего первые пользователи приложения «Метро Москвы» получат одну из двух тысяч именных карт.

В пятницу всем зарегистрировавшимся на сайте mobile.mosmetro.ru вчера будет направлена памятка тестировщика с подробным описанием всех этапов тестирования. Первая тысяча тестировщиков получит ссылку для оформления заказа именной «Тройки» уже после выполнения второго этапа квеста. Первое задание всем, кто вошел в группу тестировщиков, будет направлено после 1 сентября.

Обновленное мобильное приложение «Метро Москвы» подготовлено сразу для двух платформ — iOS и Android.

В числе обновленных функций приложения - персонализация карты «Тройка».