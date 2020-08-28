РИАМО - 28 авг. Представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области провели выездную проверку освоения госбюджета для социально-экономического развития Реутова как наукограда Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Выездная проверка министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области прошла накануне (27 августа 2020 года) в Реутове. Особое внимание было уделено факторам, способствующим развитию научно-производственного комплекса города, а также сохранению и развитию инфраструктуры за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Московской области в наукограды», - говорится в сообщении.

Представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области посетили детский технопарк «Изобретариум» и муниципальный сегмент ЦУР (Центра управления регионом). Предприятия успешно отчитались о выполненных работах и продемонстрировали оборудование, приобретенное на бюджетные средства в рамках госпрограммы.

«Изобретариум» - это крупнейший детский технопарк в Московской области, где дети и подростки осваивают высокие технологии: программирование и конструирование робототехники, физику, электронику, проводят исследования в физико-биологической лаборатории, погружаются в виртуальную реальность и изучают действующие системы энергоэффективных установок.

ЦУР Реутова входит в пятерку крупнейших муниципальных центров управления регионом в Московской области и позволяет руководству муниципалитета и области в реальном времени отслеживать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, аккумулировать и обрабатывать сообщения, приходящие в систему «Добродел», и мониторить данные более чем 700 камер городского видеонаблюдения.