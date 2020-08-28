РИАМО - 28 авг. Детеныш северных морских котиков появился на свет в Московском зоопарке, его вес составляет примерно пять килограммов, он набирается сил, учится плавать и двигаться по суше, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Рождение детеныша северных морских котиков является важным событием для Московского зоопарка, потому что данный вид ластоногих редко размножается в неволе.

«Зоологи уже определили, что родился мальчик. До пяти месяцев он будет питаться материнским молоком, но через некоторое время начнет пробовать рыбу и кальмаров», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На территории зоопарка живет большая семья северных морских котиков. Главой семейства является 15-летний самец по кличке Пират, также в составе семейства – две взрослые самки Юшка и Спарта, самочка подросткового возраста Дори и маленькие Роджер и Грейс.

У северных морских котиков очень теплый, прочный и хорошо отталкивающий воду мех, поэтому этих животных бесконтрольно истребляли до начала прошлого столетия. Из-за этого численность популяции серьезно сократилась.

Теперь ситуация немного улучшилась. Сотрудники Московского зоопарка уже много лет ведут работу по сохранению северных морских котиков.