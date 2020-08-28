РИАМО – 28 авг. С 2015 года количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры Подмосковья выросло на 17%, самыми востребованными специальностями в детских школах искусств остаются изобразительное искусство, фортепиано и народные инструменты, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В настоящее время в регионе насчитываются 192 учреждения дополнительного образования сферы культуры. Это 115 детских школ искусств, 53 детские музыкальные школы, 15 детских художественных школ, три хореографические школы, шесть хоровых школ», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что с 2015 года 25 школ закрылись, количество обучающихся за этот период выросло на 17%. В текущем году количество учеников в таких школах составляет 95 тысяч человек.

Самыми востребованными специальностями в детских школах искусств остаются: изобразительное искусство, фортепиано и народные инструменты. Однако есть тенденция популяризации хорового и хореографического отделений, а также отделения духовых и ударных инструментов. Число обучающихся по указанным специальностям увеличилось почти в два раза.