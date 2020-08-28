РИАМО - 28 авг. Комиссия Московского инновационного кластера (МИК) рассмотрела заявки на гранты для реализации комплексных инновационных проектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Комиссия приняла решение о выделении грантов 11 технологичным компаниям города. Суммарно они получат более 400 миллионов рублей на развитие своих инновационных проектов», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в общей сложности московским бизнесменам подтвердили более 1,25 миллиарда рублей выплат по различным субсидиям и грантам. Уже одобрены заявки более чем от 800 организаций, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Рассмотрение заявок по целому ряду городских программ поддержки продолжается.

В конкурсную комиссию по присуждению грантов для реализации комплексных инновационных проектов вошли представители фонда «Московский инновационный кластер», столичных технопарков, Московской торгово-промышленной палаты, аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

«Комиссией были рассмотрены 44 заявки. Эксперты учитывали новизну и уникальность разработок, их конкурентные преимущества и социально-экономический эффект от их реализации в столице», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Организации-получатели грантов работают над проектами в перспективных областях, таких как информационные технологии, медицина, кибербезопасность, микроэлектроника, новые материалы.

С помощью выплаты технологичные предприятия Москвы могут частично компенсировать следующие затраты: на покупку, реконструкцию или ремонт объекта недвижимости: приобретение оборудования, приобретение программного обеспечения, покупку прав интеллектуальной собственности.

Власти города также используют другие меры по поддержке производителей. Так, дополнительные налоговые преференции имеет резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» Зеленоградский нанотехнологический центр.

«Для компаний-резидентов столичной ОЭЗ предусмотрены дополнительные меры поддержки: сниженный налог на имущество, на землю, на прибыль, льготы на аренду земли, таможенные льготы. Все это позволяет им расширять производство и как следствие увеличивать дистрибуцию российской продукции как на внутреннем рынке, так и за границей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.